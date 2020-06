Juventus, Paratici: «Pjanic-Arthur? Abbiamo parlato con il Barcellona»

Poco prima dell’inizio della gara tra Bologna e Juventus ecco le parole del dirigente sportivo bianconero Fabio Paratici

Il ds della Juventus Paratici è intervenuto prima della gara ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole anche sul mercato.

«In tutte le analisi ci vuole coerenza ed equilibrio. Giochiamo un calcio in un momento inedito, nessuna squadra è stata ferma tutto questo tempo, è difficile valutare le prestazioni. Abbiamo giocato due partite e portato a casa due pareggi ma sbagliare un rigore non ci deve far perdere la situazione generale. Se avessimo vinto ai rigori l’analisi delle gare sarebbe stata la stessa. Siamo in un periodo in cui è difficile essere brillanti e tutti fanno fatica a trovare il guizzo. L’obiettivo della Juve è sempre quello di arrivare alla fine di ogni competizione in cui partecipa. Siamo in piena corsa per il campionato e per la Champions League. Pjanic-Arthur? Abbiamo parlato con il Barcellona frequentemente, ora ci sono entrambe le squadre impegnate in campionato e abbiamo preferito passare oltre questo periodo».