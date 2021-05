Juventus, assist alla Lazio: pagherà la penale che libera Sarri

Maurizio Sarri è sempre più indirizzato verso la Lazio: la Juve ha deciso di pagare la penale per evitare il rinnovo del contratto

Il futuro di Maurizio Sarri sarà in biancoceleste. Dopo il blitz di Tare in casa del tecnico biancoceleste arriva la conferma sulla penale di 2,5 milioni che la Juve pagherà per evitare il rinnovo automatico del contratto del toscano.

Come riporta Goal.com, i bianconeri verseranno la cifra nelle casse di Sarri affinché non scatti automaticamente il terzo anno di contratto. Il coach è sempre più vicino alla Lazio.

