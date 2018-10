Da 3 mesi Ronaldo è entrato a far parte del mondo Juve: il campione portoghese oltre a farsi apprezzare sta imparando a conoscere anche Allegri

I gol iniziano ad arrivare, i compagni non fanno altro che parlare bene di lui e di quanto sia professionale: Ronaldo, a piccoli passi, quindi, si sta facendo apprezzare da tutto il gruppo, di cui vuole essere leader per guidarlo, in particolare, nelle notti di Champions. L’intesa cresce, non solo durante le partite, con i suoi compagni che stanno imparando a servirlo nel modo migliore, ma anche in allenamento con Massimiliano Allegri. Proprio oggi Cr7 ha postato su Instagram una foto, che lo ritrae insieme al tecnico bianconero, condita da un esaustivo pollice in sù, a dimostrazione del suo apprezzamento verso l’allenatore.