Juventus, Perin: «Lavorando possiamo fare grandi cose. Nazionale? Non mi aspetto niente...»

Mattia Perin, portiere della Juventus, in una intervista a Tuttosport ha parlato del match contro il PSG e del sogno di tornare in Nazionale dopo questo buon inizio di stagione.

SFIDARE IL PSG –«E’ stata una bella soddisfazione, non pensavo mai più… Nel senso che l’ho sempre sperato, certo, ma non pensavo di giocare partite del genere. Quello che penso della

squadra, cioè che il duro lavoro paga sempre, è un dogma della mia vita. Lo rapporto a me stesso».

PAURA DI UN’IMBARCATA –«Beh, non li scopro certo io i fuoriclasse che giocano nel Psg. In attacco hanno tre dei 5 giocatori più forti del mondo. Ma conosciamo le nostre qualità e

siamo andati a Parigi pensando di giocarcela. Ovvio, se inizia il primo tempo e

prendi due gol così un po’ di timore arriva, ma siamo stati bravi a cambiare l’inerzia dell’incontro seppure non abbiamo portato a casa punti».

TORNARE UNO SQUADRONE –«C’è la sensazione che lavorando e continuando a lavorare con tutti gli effettivi possiamo fare qualcosa di bello e di grande, diverso rispetto alle ultime stagioni. Ma sta a noi dimostrarlo sul campo».

NAZIONALE –«Non tocca a me dirlo… C’è un ct che fa delle sette, le rispetto. Ovvio che la

Nazionale è un desiderio che è nel mio cuore, non ho mai pensato che fosse finita. Spero che possa arrivare una chiamata. Ma non mi aspetto niente, cerco di stare focalizzato nel presente, nei prossimi giorni di allenamento».

