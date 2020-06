Juventus, Pjaca torna a Torino: l’Anderlect non rinnoverà il prestito

Marko Pjaca potrebbe presto tornare alla Juve: in Belgio sono sicuri, l’Anderlecht non rinnoverà l’opzione di prestito

La Juventus potrebbe riabbracciare presto Marko Pjaca. Il talento croato, passato nel mercato invernale all’Anderlecht, potrebbe fare presto ritorno a Torino e vestire nuovamente la maglia bianconera.

Come riportato dal portale belga HLN, l’Anderlecht sembrerebbe orientato a non rinnovare l’opzione di prestito a proprio favore perdendo quindi il calciatore. Il croato tornerebbe dunque alla Juve per poi decidere il suo futuro, dato che in bianconero non è mai sbocciato.