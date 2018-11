Pjanic, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei gol subiti dai bianconeri

Il giorno dopo la vittoria contro il Cagliari, non senza qualche sofferenza, Pjanic ha parlato ai microfoni di Sky Sport. «Dobbiamo provare a chiudere più velocemente le partite – ha sottolineato il bosniaco – per poi gestire meglio la gara. In una stagione ci sono una sessantina di partite e non possiamo andare sempre ai 200 all’ora». Il numero 5 bianconero, in seguito, si è concentrato sui gol subiti: «Sappiamo quanto Allegri tenga alla fase difensiva, ce lo ripete da anni: in Italia la squadra che prende meno gol vince il campionato. Sappiamo di cosa parla, quindi bisognerà migliorare per prenderne meno».

Pjanic ha parlato anche delle avversarie in Serie A: «Napoli e Inter corrono come noi. Il Napoli è una conferma, gioca bene da anni, e da quest’anno c’è anche un’Inter che sta raccogliendo i frutti del suo lavoro». Pjanic, in chiusura, ha affrontato anche il tema relativo ai calci piazzati: «Li abbiamo sfruttati poco, ma abbiamo ottimi tiratori e ottimi saltatori sulle punizioni laterali: i gol arriveranno».