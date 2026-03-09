Juventus, quando arriverà il rinnovo di Spalletti: c’è una data cerchiata in rosso per la firma dell’allenatore! Tutti i dettagli

Juventus, quando firmerà il rinnovo Luciano Spalletti: ecco la data cerchiata in rosso per il prolungamento dell’allenatore bianconero! Tutti i dettagli

La Juventus vive in queste ore un momento di respiro strategico assolutamente fondamentale per la corretta gestione delle energie psicofisiche. Dopo la netta affermazione in campionato, Luciano Spalletti ha deciso di imporre all’intero ambiente due giorni di “silenzio operativo“, concedendo così un meritato riposo alla squadra fino alla giornata di mercoledì.

Questa provvidenziale pausa, resasi necessaria per rigenerare i muscoli dei giocatori dopo le fatiche del successo sul Pisa, cade proprio in concomitanza con un evento speciale: il 67° compleanno dell’allenatore, festeggiato in un clima di totale serenità in famiglia a Milano. Tuttavia, dietro l’apparente quiete che si respira tra i campi della Continassa, la società sta in realtà preparando il crocevia decisivo per il futuro del club.

Il “regalo” della società: rinnovo e progetto solido

Secondo quanto riportato sulle colonne del quotidiano sportivo Tuttosport, il “regalo” più atteso per il tecnico non è tanto la classica foto sotto la curva chiesta ai suoi giocatori per celebrare le vittorie, bensì la firma su un nuovo contratto valido fino all’estate del 2028.

L’attuale e vecchia clausola legata a un semplice rinnovo annuale è ormai ampiamente superata dai fatti e dagli ottimi risultati visti sul rettangolo verde: la dirigenza juventina ha tutta la ferma intenzione di blindare Spalletti con un progetto a lungo termine. Una mossa strategica per riconoscergli il grandissimo merito di aver ridato un’anima e una chiara identità tattica alla squadra. La tanto attesa fumata bianca è prevista addirittura prima dell’insidiosa sfida di campionato contro l’Udinese, offrendo così un segnale di stabilità vitale per affrontare l’assalto finale al quarto posto in classifica.

La palla passa ai giocatori

La ormai imminente conferma del mister al centro dell’universo bianconero sposta ora inevitabilmente tutta la pressione sui calciatori. Con la fondamentale questione legata alla guida tecnica stabilizzata, l’intero gruppo squadra è ora chiamato a seguire fedelmente la scia del proprio allenatore. I giocatori dovranno lottare duramente, partita dopo partita, per meritarsi sul campo la permanenza in un progetto estremamente ambizioso, che punta senza mezzi termini a riportare la Vecchia Signora ai vertici assoluti del calcio europeo.