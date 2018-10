La Juventus vince grazie alle tante disposizioni tattiche a sua disposizione: Allegri può scegliere tra diversi uomini per servire al meglio Ronaldo

Se finora la Juventus le ha vinte tutte è anche grazie alle numerose soluzioni tattiche che Allegri può scegliere di partita in partita. Oltre a Ronaldo, che sta imparando a conoscere il campionato italiano, la squadra bianconera può contare su un arsenale che ha pochi eguali in Serie A e anche in Europa. Si inizia con Bernardeschi: da giovane promessa, il talento di Carrara, si sta prendendo sempre più la scena, grazie ai colpi di classe e a un fisico che gli permette di tenere botta contro ogni avversario. Tra lui e Ronaldo l’intesa è naturale: finora Bernardeschi, con il suo mancino, ha creato 8 occasioni da rete, oltre a segnare due gol.

Poi c’è Douglas Costa, che dopo l’infortunio e la squalifica di 4 giornate, è pronto a farsi perdonare dal tifo juventino a suon di assist e giocate sulla fascia. Che sia a destra o sinistra, non importa, il brasiliano pensa solo a come servire al meglio Cr7. Un altro velocista a cui spesso si affida Allegri è Cuadrado: la sua capacità di dribblare, mantenendo un’alta velocità lo rende letale nel finale di gara. Come se non bastasse c’è anche Dybala: l’argentino è prezioso nel lavoro di raccordo tra centrocampo e attacco e già contro il Bologna ha fatto vedere un’intesa che cresce costantemente con Ronaldo. Il campione portoghese, inoltre, ha trovato un partner ideale nel croato Mandzukic: l’attaccante croato, infatti, analogamente a Benzema si occupa del lavoro sporco, smistando palloni e facendo da sponda per gli inserimenti dei compagni. In questo modo Ronaldo può partire dalla sinistra e accentrarsi a suo piacimento per cercare la conclusione.