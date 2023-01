Juventus, questione stipendi: potrebbe arrivare una nuova stangata

La Juventus potrebbe subire un’altra stangata in classifica per la questione stipendi e toccare oltre i -30 in classifica

La Juventus potrebbe subire un’altra stangata in classifica per la questione stipendi e toccare oltre i -30 in classifica.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri potrebbero rischiare grosso qualora la Procura decidesse per una nuova penalizzazione. Intanto pare certo che la Procura Federale ha deciso di avvalersi della possibilità di chiedere e quindi ottenere ulteriori 40 giorni per completare le indagini in corso sul nuovo processo.