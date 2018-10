Juventus, rientra De Sciglio: il terzino aiuterà Allegri nel turnover

De Sciglio è finalmente ristabilito ed è pronto a debuttare in stagione: sarà fondamentale per le rotazioni in difesa

Fermato a lungo per un infortunio alla coscia, Mattia De Sciglio è finalmente pronto a debuttare in stagione. Il terzino di Allegri, infatti, dovrebbe partire titolare nell’anticipo delle 18 contro l’Empoli: con ogni probabilità sostituirà il portoghese Cancelo, ma il tecnico bianconero, vista la sua duttilità, lo tiene in considerazione anche per la fascia sinistra. Anche Alex Sandro, infatti, avrebbe bisogno di qualche minuto di riposo visti i tanti impegni ravvicinati: con Cancelo stanno dimostrando di essere una delle migliori coppie di terzini in Europa, ma la Juventus per averli in forma a marzo dovrà farli rifiatare più spesso.

Il recupero di De Sciglio, quindi, permetterà ad Allegri di ruotare maggiormente gli uomini in difesa, dove sulla fasce non aveva molta scelta, visto anche l’infortunio di Spinazzola, che comunque è stato convocato per la prima volta in stagione, proprio per la gara con l’Empoli. De Sciglio, inoltre, potrebbe successivamente dare una svolta alla propria carriera, imparando da Barzagli come terzo centrale di difesa.