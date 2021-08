Juventus, rinnovo Dybala: dopo Chiellini tocca alla Joya

Dopo il rinnovo di Giorgio Chiellini, la Juventus lavora per prolungare il contratto di Paulo Dybala

Dopo il rinnovo contrattuale biennale per Giorgio Chiellini, ora tocca a Paulo Dybala mettere la firma sul prossimo accordo con la Juventus. Come riporta Tuttosport, l’agente Jorge Antun è a Torino ed ha concluso il periodo di quarantena.

Possibile incontro nei prossimi giorni con la dirigenza bianconera per chiudere finalmente la questione: la volontà è comune e l’investitura di Allegri come vice-capitano mette un tassello in più verso la firma.