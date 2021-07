Juventus, rinnovo Dybala: la Joya vuole incontrare Allegri

Per il rinnovare il contratto con la Juventus, Paulo Dybala vorrebbe prima un incontro con Allegri: la situazione

Dybala vuole rinnovare e restare, ha il contratto in scadenza nel 2022. Prima però di riprendere la trattativa vuole conoscere il suo ruolo nella Juventus che verrà. Dopo aver saltato al Copa America (per la quale ha sofferto) non vuole rischiare anche il Mondiale. Ecco perché aspetta con ansia il raduno e il faccia a faccia con Allegri.

Se per Max sarà uno dei punti fermi della squadra, Paulo sarà felicissimo di rinnovare. L’appuntamento, nel caso, è subito dopo il raduno con Cherubini. Antun è pronto a volare in Italia e ad interfacciarsi anche con Arrivabene che seguirà da vicino le operazioni più importanti. Si parta da una base di 10 milioni, la Juve non va oltre ma vuole evitare di perderlo a zero. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.