Juventus: il rinnovo di Mario Mandzukic non è una priorità

Il centravanti della Juventus, Mario Mandzukic, sembra intenzionato a rinnovare, ma per la società il prolungamento non sembra una priorità

La Juventus si gode il suo primato in classifica e intanto prepara al meglio la prossima partita contro il Sassuolo che si disputerà all’Allianz Stadium domenica 16 settembre. Mentre alcuni giocatori sono impegnati con le Nazionali, la restante parte si allena alla Continassa sotto la guida del tecnico Massimiliano Allegri. Tra questi c’è anche Mario Mandzukic che non si è unito alla selezione del commissario tecnico della Croazia, Zlatko Dalic, per scelta personale. Il centravanti bianconero, difatti, ha deciso di non andare in ritiro con la Nazionale dopo la finale del Mondiale persa in Russia.

Adesso, mentre il giocatore è concentrato sul campo, la dirigenza della Vecchia Signora sta riflettendo sulla possibilità di rinnovare il contratto ad uno dei punti chiave della formazione di Allegri. Il croato, difatti, non è mai stato in dubbio nelle scelte del tecnico che, per mandarlo in campo nella scorsa stagione, lo ha reinventato ala, mossa poi rivelatasi molto azzeccata. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Mandzukic sarebbe disposto a prolungare il contratto, ma essendo quest’ultimo in scadenza nel 2020, non sembra rientrare tra le priorità imminenti del club. Ovviamente, però, in futuro la società e l’entourage del giocatore dovranno sedersi al tavolo per discutere dell’eventuale permanenza del croato, divenuto un idolo della tifoseria bianconera, che con la Juventus ha collezionato 132 presenze e 36 reti.