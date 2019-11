Juventus, Ronaldo chiude il caso: «Vittoria importante» – FOTO

Juve, Cristiano Ronaldo chiude il caso sviluppatosi dopo la sostituzione contro il Milan: il portoghese è andato dritto negli spogliatoi – FOTO

Cristiano Ronaldo prova a portare il sereno in casa Juve. Il portoghese, infatti, non ha preso bene la sostituzione contro il Milan: uscito per lasciare il posto a Dybala, CR7 è andato diretto negli spogliatoi, senza fermarsi in panchina.

Ronaldo, poi, avrebbe lasciato lo stadio senza aspettare i suoi compagni per festeggiare la vittoria. CR7 sui suoi profili social ha comunque esaltato la prestazione della squadra.