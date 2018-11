Ronaldo ha finalmente segnato su azione a San Siro: la lista degli stadi conquistati dal portoghese è impressionante

Finora a San Siro, Ronaldo aveva segnato soltanto su rigore, nel 2016, quando vinse la finale di Champions con il suo Real Madrid. Da domenica, invece, può vantare di averlo fatto anche su azione, conquistando così un altro stadio nella lista dei suoi bersagli. Ronaldo, infatti, da quanto è attività ha avuto modo di segnare in stadi prestigiosi: c’è l’Old Trafford di Manchester, dove ha giocato per anni e ha fatto 73 gol, poi c’è ovviamente il Bernabeu di Madrid, dove ha segnato 244 reti.

Per quanto riguarda gli stadi avversari, il più colpito è il Camp Nou di Barcellona che lo ha visto esultare 12 volte, mentre il Calderon dei cugini dell’Atletico è stato subissato da 10 reti. Nel resto d’Europa, invece, Ronaldo ha colpito almeno una volta l’Olimpico di Roma, l’Allianz Arena di Monaco di Baviera, il Parco dei Principi di Parigi e Wembley a Londra.