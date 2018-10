Ronaldo-Juventus è una relazione che funziona: Cr7 riceve e dà tanto ai bianconeri, mettendosi a disposizione per la squadra

Chi si aspettava l’arrivo di una prima donna, che accentra tutto su di sé, pur di realizzare i propri obiettivi personali, ha sbagliato i conti: Cristiano Ronaldo alla Juventus, oltre a essere per molti il più forte giocatore del mondo, è anche un calciatore dei bianconeri e, in quanto tale, si sacrifica per questi colori. Ormai, infatti, è sempre più evidente come l’arrivo di una superstar non abbia intaccato il pensiero dietro alle giocate della Juventus: Ronaldo lo ha capito e si è messo a disposizione della squadra, con la sua tecnica e le sue doti da leader.

La Juve a Ronaldo dà e allo stesso tempo riceve: i bianconeri non giocano per lui, ma assieme a lui. Questo fa la differenza, soprattutto quando Cr7 non gonfia la rete. La sua utilità è spaventosa nei numeri e nei fatti: contro Manchester United e Napoli non ha segnato, ma ha fornito gli assist a Dybala e Mandzukic. In Europa è il centravanti con più minuti giocati (810 su 810) e per la più alta percentuale di sponde riuscite, 97 %. Una vera e propria macchina che, in questo momento, guardando i numeri, si rivela più utile di Messi: rispetto alla Pulce ha una maggior percentuale di passaggi riusciti, 81 a 75, e ha recuperato più palloni, 19 a 16.