Ronaldo sempre più star nel mondo: su Instagram è diventato la persona più seguita al mondo

Che a Ronaldo piaccia primeggiare è risaputo, ma era meno scontato aspettarsi un altro traguardo raggiunto nella giornata di ieri: Cr7 è la persona più seguita su Instagram. L’attaccante della Juventus, infatti, da tempo era secondo in questa speciale classifica dietro alla cantante Selena Gomez. Adesso, invece, è avvenuto il sorpasso che certifica ancora di più il ruolo e l’immagine di star nel mondo di Cristiano Ronaldo: il conteggio dice 144.345.000 follower per il campione portoghese contro i 144.324.000 di Selena Gomez. La sua presenza su Instagram, ormai è dunque paragonabile a quella degli influencer: basti pensare alla foto messa il 16 luglio, quando il suo passaggio alla Juventus è diventato ufficiale. Con 12 milioni di like è al primo posto tra quelle postate dagli sportivi, mentre è al quarto posto di sempre tra le immagini più “piaciute”, dietro a personaggi come Justin Bieber e Kylie Jenner.