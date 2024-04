Juventus, Sabatini: «Allegri gestore? Anche Inzaghi lo era»

Sandro Sabatini ha parlato di Massimiliano Allegri dopo le tante critiche. Ecco le sue parole e il paragone con Inzaghi

Sandro Sabatini è intervenuto su Radio 24 nel corso di Tutti Convocati per parlare del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri paragonandolo a Simone Inzaghi in un aspetto.

GESTORE E ALLENATORE – «Allegri gestore e non allenatore? Anche Inzaghi che è un ottimo allenatore l’anno scorso si è trovato a gestire il dualismo tra Dzeko e Lukaku che era problematica. Non bisogna mettere in contrapposizione il gestore e l’allenatore. Gestore non è una parolaccia».