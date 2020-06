Juventus, Sarri: «Con il Milan non abbiamo dato il 110%, non c’era bisogno»

Juventus, alla vigilia della finale di Coppa Italia contro il Napoli le parole del tecnico bianconero Maurizio Sarri

Nella conferenza stampa della vigilia Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato anche del match contro il Milan. Ecco le sue parole.

«Abbiamo fatto i primi 25-30 minuti con determinazione e cattiverà. Poi la partita è stata condizionata da altri fattori: una condizione non eccezionale, il risultato, la sensazione che gli avversari in dieci non potessero metterci in difficoltà. Questo ha condizionato la nostra prestazione e non abbiamo dato il 110%. C’era la possibilità di andare in finale senza spendere tutto».