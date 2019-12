Juventus: Sarri e i rischi del tridente pesante

Il tridente pesante non è semplice da sostenere per la Juventus di Sarri. Nella ripresa contro l’Udinese, si è corsi ai ripari

Sarri in conferenza ha spiegato che il tridente pesante è una soluzione straordinaria, che è necessario un ottimo stato di forma e che contro squadre che palleggiano è un rischio. Non a caso, dopo il 70′ del match contro l’Udinese, la Juventus è corsa ai ripari a causa di qualche ripartenza di troppo. Come ha detto Sarri, il tridente era calato di intensità.

Un esempio nella slide sopra. Dybala non ripiega in tempo, di conseguenza in mezzo ci sono solo i 3 centrocampisti. L’Udinese muove la struttura avversaria e trova l’uomo tra le linee, con la Juve spaccata in due. Insomma, non è semplice potersi permettere quei 3 con continuità.