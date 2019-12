Juventus-Sassuolo streaming e probabili formazioni: dove vederla

La Juventus apre la domenica della 14ª giornata di Serie A sfidando in casa il Sassuolo: dove vedere la partita in tv e streaming e le probabili formazioni

La Juventus di Maurizio Sarri punta a mantenersi al comando della classifica di Serie A e sfida in casa il Sassuolo di Roberto De Zerbi nel lunch match della 14ª giornata di Serie A. I bianconeri sono attualmente imbattuti con 35 punti ottenuti con 11 vittorie e 2 pareggi, e hanno un punto di vantaggio sull’Inter di Antonio Conte, i neroverdi si trovano al 13° posto con il Bologna con 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte) e devono recuperare la partita con il Brescia. Juventus-Sassuolo: la partita si giocherà domenica 1 dicembre 2019 alle ore 12.30 nello scenario dell’Allianz Stadium.

Torino-Inter sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN (Con DAZN 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito!). Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android.

Sarà possibile anche seguire la gara sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore una console Xbox o PlayStation 4 o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. I clienti DAZN che hanno sottoscritto l’offerta Sky-DAZN, inoltre, vedranno il lunch match della 14ª giornata di Serie A anche sul nuovo canale satellitare DAZN1 (numero 209 della piattaforma Sky). Per tutti gli altri clienti DAZN che avessero anche un abbonamento con Sky ci sarà comunque sempre la possibilità di vedere Juventus-Sassuolo in tv attraverso la app DAZN, presente sul decoder Sky Q. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Juventus-Sassuolo

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Domenica 1 dicembre 2019

Fischio d’inizio: ore 12.30

Dove vederla in tv: DAZN – DAZN1 (canale 209 della piattaforma Sky)

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Allianz Stadium (Torino)

Arbitro: Federico La Penna di Roma 1



Le probabili formazioni

JUVENTUS – Sarri potrebbe preferire Bernardeschi a Ramsey sulla trequarti, mentre davanti Higuain è in vantaggio su Dybala per far coppia con Cristiano Ronaldo, che partirà regolarmente dal 1′. A centrocampo, indisponibile Khedira, Bentancur ed Emre Can si giocano un posto accanto a Pjanic e Matuidi. In difesa Alex Sandro non è al meglio e lascerà spazio ancora una volta a sinistra a De Sciglio, con Cuadrado in vantaggio su Danilo a destra e consueta coppia centrale composta da Bonucci e De Ligt. Fra i pali giocherà Buffon al posto di Szczesny.

SASSUOLO – Probabile cambio di modulo per De Zerbi, che potrebbe optare per un 4-3-1-2 più prudente rispetto al classico 4-3-3 dei neroverdi. In porta Consigli è vittima di un leggero affaticamento ma dovrebbe farcela: in caso contrario è pronto Russo. In difesa, k.o. Chiriches e Gian Marco Ferrari, Marlon e Romagna comporranno la coppia centrale, con Toljan e Kyriakopoulos terzini. Molti dubbi a centrocampo: Obiang, Magnanelli e Duncan sono i favoriti per partire da titolari, assieme a Locatelli, che dovrebbe agire da trequartista. Tuttavia non è completamente da escludere l’impiego di Traoré, tornato dall’impegno in Coppa d’Africa Under 23, come di Duncan e Bourabia. In attacco, infortunati Berardi e Defrel, spazio a Boga accanto a Caputo.



JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Obiang, Magnanelli, Duncan; Locatelli; Caputo, Boga. All. De Zerbi

