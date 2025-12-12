Juventus, l’ossessione non si ferma: dalle freccette arriva l’ennesimo sfottò, ecco cosa è accaduto

Juventus ancora nel mirino: l’ultimo coro di scherno arriva dal Mondiale di Darts, tutti i dettagli sull’accaduto

Il Mondiale di Darts ha preso ufficialmente il via all’Alexandra Palace di Londra, ma la serata inaugurale è stata segnata da un episodio curioso che ha catturato l’attenzione anche in Italia. Durante l’ingresso di uno dei partecipanti, la regia ha commesso una clamorosa gaffe musicale che ha tirato in ballo la Juventus.

Come da tradizione, ogni giocatore entra accompagnato da luci, effetti speciali e da un brano scelto per l’occasione. Al momento dell’ingresso di Arno Merk, però, qualcosa è andato storto: invece della versione originale di “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri, è stata trasmessa la variante utilizzata negli stadi italiani come coro di sfottò contro i bianconeri.

La canzone includeva chiaramente il ritornello «Chi non salta è un gobbo juventino», scatenando immediate reazioni tra i tifosi italiani che seguivano l’evento. L’episodio ha avuto grande risonanza sui social, trasformando l’ingresso di Merk in un siparietto imbarazzante. Non è la prima volta che questa versione modificata risuona in contesti sportivi non calcistici, ma l’errore in un palcoscenico mondiale come il Mondiale di Darts è apparso a molti come una disattenzione clamorosa da parte della produzione.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

