Juventus, tutto fatto per l’argentino del Velez che in patria paragonano a Di Maria. Soulè è già a Torino

Manca solo la firma e poi il baby talento del Velez Soulè sarà un nuovo giocatore della Juventus.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport l’argentino, che in patria viene paragonato a Di Maria, si trova già a Torino ed ha già fatto visita in quello che sarà il suo prossimo stadio.