Torna in campo la Serie A per la 13ª, dopo la sosta dedicata alla Uefa Nations League. La capolista Juventus, reduce dal successo in casa del Milan, ospita la Spal per mantenere o provare ad allungare il distacco dalle concorrenti (+6 dal Napoli e +9 dall’Inter). Gli ospiti, invece, devono provare assolutamente a fare punti per cercare di tenere lontana la zona rossa della classifica, attualmente distante 4 punti.

La gara all’Allianz Stadium sarà diretta dall’arbitro La Penna della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Di Liberatore e Cecconi e dal quarto uomo Giua. Al VAR saranno presenti Piccinini e Giallatini. Ecco gli highlights di Juventus-Spal:

JUVENTUS-SPAL 1-0: al 29′ Ronaldo porta in vantaggio i bianconeri deviando in rete la punizione battuta da Pjanic

JUVENTUS-SPAL 1-0: al 49′ i bianconeri vanno vicinissimi al raddoppio dopo una splendida conclusione di Costa che, però, si stampa sul palo. Cr7, però, da pochi passi non riesce a fare il tap in vincente

JUVENTUS-SPAL 2-0: al 60′ gli uomini di Allegri raddoppiano, grazie al capitano Madzukic. Il croato è bravo a ribadire in gol una deviazione di Gomis sul tiro potente di Douglas Costa