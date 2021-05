Juventus, spunta un nome a sorpresa se non si continuasse con Pirlo: i dettagli

Emery Juve: nome a sorpresa nella lunga lista del dopo Pirlo. La novità legata al prossimo allenatore bianconero

L’edizione odierna de La Stampa ha inquadrato la situazione allenatore per la Juve. La candidatura di Andrea Pirlo resiste con forza, anche per la prossima stagione, ma nel caso in cui ci fosse un addio emergono già alcuni nomi per sostituirlo.

Da Zidane (tentato anche dalla Nazionale francese) e Allegri (occhio al Napoli, non solo al Real, piace anche all’Inter in caso di addio di Conte) a Gasperini. Si ascoltano indiscrezioni su Gattuso e bisbigli dall’estero legati a sondaggi per Unai Emery.