Marco Storari, Professionals Talent Development per le giovanili della Juve, è risultato positivo al Covid-19

Dopo Filippo Ranocchia della Juventus Under 23, arriva un’altra positività al Coronavirus in casa Juve. Si tratta di Marco Storari, il Professionals Talent Development per il settore giovanile.

Questa la nota Twitter della Juventus Youth: «Il Professionals Talent Development Marco Storari è risultato positivo al Covid-19».