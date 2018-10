Juventus, Szczesny: «Contro il Manchester United ho già vinto in passato»

A Sky Sport, in vista di Manchester United-Juventus, Szczesny ricorda i suoi trascorsi in Premier League e l’esordio all’Old Trafford

Dopo il brutto pareggio casalingo con il Genoa, Szczesny, numero 1 della Juventus, pensa già alla prossima sfida di Champions contro il Manchester United. «Con il Manchester United sarà difficile, una partita fisica, una battaglia – ha spiegato Szczesny ai microfoni di Sky Sport – All’Old Trafford ho esordito la maglia dell’Arsenal, perdendo, ma l’ultima volta in cui ci ho giocato ho vinto: voglio continuare». Sarà un sfida importante per i bianconeri, infatti, sia la Juve sia il Manchester United hanno 6 punti in classifica e, tra andata e ritorno, passerà gran parte del primato del girone.