Secondo la redazione tedesca di Sky Sport il Borussia Dortmund avrebbe cercato di convincere Mandzukic a tornare in Germania

Mario Mandzukic è stato uno dei grandi protagonisti di questo Mondiale 2018. Il suo gol ha infatti propiziato la vittoria contro l’Inghilterra che ha permesso alla Croazia di arrivare alla finale poi persa con la Francia per 4 a 2. L’attaccante ha anche segnato la seconda rete della speranza per la squadra di Zlatko Dalić ma questo non è bastato per alzare la Coppa del Mondo. Il giocatore si prepara quindi a rientrare in Italia per ritrovare i suoi compagni alla Juventus ma secondo quanto riporta la Sky Sport Deutschland il Borussia Dortmund sta cercando di convincerlo a tornare in Germania.

Il club della Ruhr avrebbe tentato il primo approccio 2 mesi fa, quando Mandzukic era considerato una delle pedine sacrificabili per arrivare a Cristiano Ronaldo, sbarcato nelle scorse ore all’aeroporto di Caselle. Il croato non sembra però così desideroso di lasciare Torino e per assurdo l’arrivo del portoghese potrebbe favorirlo. L’ex Bayern Monaco potrebbe infatti servire come suo sostituto nel ruolo di centravanti o come supporto in quello di esterno d’attacco.