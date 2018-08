Chievo-Juventus, per l’esordio nella Serie A 2018/2019 i bianconeri al Bentegodi scendono in campo con la terza maglia

Innovativa. A livello cromatico, a livello di materiale utilizzato. La terza maglia della Juventus per la stagione 2018/2019 rappresenta una vera e propria novità. La casacca si presenta di una tonalità molto scura di grigio, con una minuscola trama a pallini, ed è stata prodotta in collaborazione con Parley for the Oceans, una rete di studiosi e creativi il cui scopo è quello di ridurre l’inquinamento dei mari tramite il riciclo delle plastiche di scarto immesse nell’oceano.

La terza maglia bianconera è dunque prodotta proprio con plastiche cento per cento riciclate. Spiccano, in particolare, i numeri e gli inserti giallo fluo avanti e dietro. Gli stessi, appunto, sfoggiati all’esordio ufficiale nella nuova stagione, che ha visto i bianconeri di Allegri scendere in campo al Bentegodi contro il Chievo.