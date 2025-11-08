Juventus-Torino streaming gratis? Dove vedere diretta live

L’11° giornata di Serie A è iniziata ieri con l’anticipo del venerdì Pisa-Cremonese, ma il piatto forte sta per arrivare con le partite di oggi, stasera e domani. Tra i match di questo sabato, spicca senza dubbio Juventus-Torino.

Il derby della Mole, una delle partite più affascinanti della storia del calcio italiano, va in scena alle ore 18 all’Allianz Stadium. Di seguito ecco tutte le informazioni per vedere Juventus-Torino in streaming.

Juventus-Torino streaming gratis: tutte le info

Come tutte le partite del calendario di Serie A, anche il big match sabaudo sarà trasmesso da DAZN in esclusiva (per abbonarti CLICCA QUI). La piattaforma di streaming mette a disposizione dei suoi utenti vari piani di abbonamenti per andare incontro alle diverse esigenze. Li riepiloghiamo di seguito in questa tabella:

Pacchetto Contenuti principali Prezzi Condizioni di visione DAZN FULL (ex Standard) – Tutta la Serie A TIM (10 partite a turno)

– Serie BKT completa

– LaLiga spagnola e Liga portoghese

– Serie A femminile – Annuale unico: 359 € (29,92 €/mese)

– Annuale rate: 34,99 €/mese

– Mensile flessibile: 44,99 €/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Non condivisibile con persone fuori casa DAZN FAMILY (ex Plus) – Tutti i contenuti del pacchetto FULL

– Visione su due reti internet differenti – Annuale unico: 599 € (49,92 €/mese)

– Annuale rate: 59,99 €/mese

– Mensile flessibile: 69,99 €/mese – 2 dispositivi su reti diverse

– Ideale per famiglie o chi guarda DAZN fuori casa DAZN GOAL (ex Goal Pass) – Tutta la Serie BKT

– 3 partite per turno di Serie A TIM

– Serie A femminile eBay

– LaLiga spagnola e Liga portoghese – Annuale unico: 129 € (10,75 €/mese)

– Annuale rate: 13,99 €/mese

– Mensile flessibile: 19,99 €/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Condivisione solo in ambito domestico DAZN MYCLUB PASS – Tutte le partite della propria squadra in Serie A

– Show pre e post-partita

– Highlights, approfondimenti e contenuti on demand – 29,99 €/mese con pagamento in 12 rate – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Segui solo la tua squadra del cuore

Scegli il piano che preferisci direttamente sul sito ufficiale di DAZN. Per rispondere alla domanda se è possibile vedere la partita gratuitamente, la risposta è no. Online esistono siti che mettono a disposizione la visione free, ma si tratta di portali illegali: anche chi ne usufruisce compie un reato.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Torino

All’Allianz Stadium si apre l’avventura di Luciano Spalletti in Serie A sulla panchina bianconera, e il debutto non poteva essere più intenso: di fronte c’è subito il Torino per il derby della Mole, valido per l’undicesima giornata di campionato. La Juventus cerca continuità dopo il cambio in panchina e i buoni segnali arrivati nelle ultime uscite, mentre i granata, reduci da due pareggi consecutivi contro Bologna e Pisa, inseguono una vittoria che nel derby manca da troppo tempo.

Tra gli indisponibili figura ancora Kelly, così Spalletti ripropone Koopmeiners come difensore di sinistra in una linea completata da Rugani al centro e Kalulu sul lato destro. In mediana spazio a Thuram e Locatelli, con Cambiaso e McKennie chiamati a presidiare le fasce. Nel tridente offensivo, Vlahovic guiderà l’attacco sostenuto da Yıldız e Conceição.

Sull’altra panchina, Baroni — squalificato e dunque assente a bordo campo — conferma Paleari tra i pali e la consueta retroguardia a tre formata da Ismajli, Maripán e Coco. In mezzo al campo agiranno Casadei, Ilić e Vlašić, mentre sulle corsie laterali si muoveranno Pedersen e Lázaro. In avanti, scelta a sorpresa: parte dal primo minuto Ngonge accanto a Simeone, con Adams inizialmente in panchina.

Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Torino.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Koopmeiners; Mckennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic.

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripán, Coco; Pedersen, Casadei, Ilić, Vlašić, Lazaro; Ngonge, Simeone.

Per quanto riguarda le designazioni arbitrali dell’11° giornata, per la partitissima sarà Zufferli il fischietto, mentre in sala Var ci sarà La Penna.