Juventus, tre giocatori vicini alla cessione: «L’addio è una strada concreta»

Calciomercato Juventus, il direttore sportivo Paratici lavora a tre possibili colpi in uscita. Le ultime sui bianconeri

La Juventus studia già alcune trattative di calciomercato per costruire la squadra che scenderà in campo nella prossima stagione. Francesco Cosatti, inviato di Sky Sport per i bianconeri, ha fatto il punto sulla situazione legata ai calciatori in uscita. Ecco le dichiarazioni riprese da SOS Fanta.

«Il primo è Miralem Pjanic, il centrocampista bosniaco appare oggi sempre più lontano da Torino per il futuro. La linea tra Juventus e Barcellona è calda, ma attenzione sempre al Psg e al Chelsea perché gli scambi possono spuntare con uno dei tre club. Il centrocampista bianconero non è l’unico ad oggi ad avere poche certezze sul suo futuro. Da venerdì a Torino insieme ai compagni corre anche Gonzalo Higuain che mantiene un legame speciale con River Plate, la squadra in cui è esploso prima di trasferirsi in Europa. Anche per lui possono essere gli ultimi mesi in bianconero, l’addio è una strada concreta. Dubbi sul futuro anche per Rabiot, uno degli ultimi giocatori a tornare ad allenarsi a Torino: Paratici pensa alla cessione con plusvalenza».