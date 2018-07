In Spagna confermano che Cristiano Ronaldo potrebbe essere ufficializzato dalla Juventus già stasera. Rugani invece potrebbe trasferirsi al Chelsea

La Juventus sta per diventare senza ombra di dubbio la regina del mercato non solo italiano ma anche europeo. I bianconeri stanno lavorando da tempo al trasferimento di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid e stando agli ultimi rumors che arrivano dalla Spagna la trattativa potrebbe chiudersi nelle prossime ore. Il presidente bianconero Andrea Agnelli è volato in Grecia per incontrare il portoghese e fargli firmare il contratto che lo legherà al club di Torino. Il summit si sarebbe concluso positivamente e l’ufficialità della buona riuscita dell’operazione potrebbe arrivare già stasera. Per il suo cartellino la Juventus sborserà al Real Madrid ben 100 milioni di euro. Sportitalia ritiene che la presentazione del fenomeno portoghese potrebbe arrivare lunedì prossimo.

Le trattative che riguardano i bianconeri non finiscono qui. Premium Sport infatti afferma che Daniele Rugani sta per trasferirsi al Chelsea per 40 milioni di euro. Il difensore avrebbe già in programma una festa per questo venerdì a Lucca per festeggiare l’addio con un gruppo ristretto di amici.