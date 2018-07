Il Real Madrid ha ufficializzato sul proprio sito il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus – ore 17,40

Ora è davvero ufficiale: Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus. Il Real Madrid ha comunicato sul proprio sito il trasferimento del fenomeno portoghese in bianconero sottolineando di aver assecondato la volontà del giocatore di lasciare i Blancos. «Per il Real Madrid Cristiano Ronaldo sarà sempre un grande simbolo e un punto di riferimento per le prossime generazioni. Il Real Madrid sarà sempre la sua casa», si legge nella nota diffusa dal club di Florentino Perez.

Il quotidiano spagnolo Marca afferma che il Real Madrid ha accettato i 100 milioni proposti dalla Juventus per Cristiano Ronaldo. La firma potrebbe arrivare stasera

L’estenuante telenovela sul passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus sta finalmente per chiudersi con un esito positivo. Il quotidiano spagnolo Marca, da sempre vicino al Real Madrid, afferma l’annuncio del trasferimento del fenomeno portoghese a Torino potrebbe arrivare già questa sera. Il presidente Florentino Perez ha mantenuto la parola data all’attaccante e pare disposto ad accettare 105 milioni di euro per il suo cartellino. Il numero uno bianconero Andrea Agnelli è volato in Grecia, dove Cristiano Ronaldo sta trascorrendo le vacanze dopo l’eliminazione dal Mondiale 2018, con l’obiettivo di fargli firmare il contratto che lo legherà al club di corso Galileo Ferraris per i prossimi 4 anni con uno stipendio di 30 milioni di euro a stagione. Secondo quanto riporta Sportitalia, l’incontro tra Agnelli e l’ormai ex giocatore dei Blancos sarebbe terminato da pochi minuti e che il presidente della Juventus si sta recando all’aeroporto di Kalamata per tornare in Italia. I tifosi bianconeri possono quindi tirare un sospiro di sollievo, Cristiano Ronaldo sarà il prossimo a vestire la maglia numero 7. Sportitalia ritiene che l’attaccante, che resterà in vacanza fino a domenica, potrebbe essere presentato lunedì prossimo.

Il trasferimento di Cristiano Ronaldo in Italia è senza ombra di dubbio la più importante operazione di mercato da diversi anni a questa parte. L’arrivo del portoghese aiuterà la Juventus a migliorare non solo l’aspetto commerciale ma anche quello sportivo. La Champions League ora non sembra una meta così lontana come in passato.