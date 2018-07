Sono ore decisive per il futuro di Cristiano Ronaldo, con la Juventus in pressing per assicurarsi il fuoriclasse del Real Madrid: ecco l’indiscrezione social su Andrea Agnelli, in partenza per la Grecia…

Giungono aggiornamenti di ora in ora, se non di minuto in minuto, sul futuro di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è pronto a dare l’addio al Real Madrid ed a sposare la causa Juventus, con i bianconeri pronti a mettere sul piatto centinaia di milioni per assicurarsi il colpo del secolo. Massimiliano Allegri ha già avuto un contatto telefonico con Cr7, ma spunta una indiscrezione sui social network che chiama in causa Andrea Agnelli, numero uno della Vecchia Signora…

Un responsabile dell’ENAC di Pisa infatti ha pubblicato sul suo profilo Facebook una foto che potrebbe rappresentare una svolta nell’affaire Cr7-Juventus: Andrea Agnelli all’aeroporto toscano, pronto a partire per la Grecia. Quello di Pisa è l’aeroporto più vicino a Forte dei Marmi, dove soggiornava il patron della Juventus, ma non è possibile riscontrare se la meta reale sia la Grecia, Costa Navarino. Oggi è previsto un summit importante in casa Real Madrid per sentenziare il futuro dell’ex Manchester United, con l’agente Jorge Mendes in pressing: il presidente bianconero in volo per sbloccare e finalizzare l’operazione? Attesi aggiornamenti nelle prossime ore…

