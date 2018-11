Domani sarà Juventus-Valencia, gara decisiva per il cammino in Champions League. Le parole in conferenza stampa dell’allenatore dei ‘pipistrelli’ Marcelino e dell’ex Neto

Meno di 24 ore a Juventus-Valencia, una gara decisiva per il prosieguo in Champions League. Ai bianconeri basta un punto per qualificarsi agli ottavi di finale, mentre gli spagnoli devono vincere per alimentare le possibilità di qualificazione. Alla vigilia della sfida, a parlare per la squadra spagnola sono intervenuti in conferenza stampa l’allenatore Marcelino e l’ex Neto. Così, il tecnico dei ‘pipistrelli’: «Ci impegneremo moltissimo, in una competizione importante contro una squadra che è candidata ad arrivare fino in fondo e vincere la Champions. Ma da domani dipende il nostro futuro in questo torneo: stiamo bene, speriamo di imporre alla Juve la nostra intensità di gioco. Noi dobbiamo continuare secondo la nostra strada, che è la ricerca del gol. Sono fiducioso, la nostra squadra è di alto livello, e in questo momento ha raggiunto una grande fiducia, dimostrandosi molto competitiva».

Marcelino ha poi continuato: «Come provare a vincere domani? Contrastando la potenza della Juventus con pazienza, durante tutta la partita, che sarà lunga, combattuta e difficile, come è normale che sia: siamo in Champions League e questa sarà una delle serate che possono far crescere la squadra e l’ambiente. All’andata ricordo che non giocò Dybala ma Bernardeschi, che fece una grande partita: sono entrambi grandi giocatori, come tutto l’organico della Juve. Un pareggio? Noi dobbiamo puntare a vincere, senza distrazioni o pensieri su altri risultati, e senza pensare al Real Madrid che incontreremo fra qualche giorno. Cristiano Ronaldo? E’ un calciatore straordinario, che gioca sempre al massimo, vuole vincere, segnare. A parte il suo talento, la cosa che lo caratterizza è l’ambizione smisurata a vincere sempre: domani troveremo il Cristiano che abbiamo imparato a conoscere in Spagna».