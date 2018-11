Neto si toglie qualche sassolino: «Alla Juve non mi sono trovato bene»

Nella conferenza stampa di vigilia di Juve-Valencia, il portiere Neto non ha lesinato qualche stoccata verso la sua ex squadra

Dalla sala stampa dell’Allianz Stadium, l’ex portiere Neto parla insieme a Marcelino nella vigilia di Juve-Valencia. Il portiere brasiliano ha esordito così in conferenza: «Sono felice di essere trovato nella migliore condizione possibile. Purtroppo qui non sono stato bene, ho deciso di fare altre scelte e adesso sono felice. spero che nella partita di domani possa fare il meglio possibile». E sul suo collega-rivale Szczesny: «E’ un portiere di grande qualità, ha fatto grandi stagioni alla Roma. Lascio i commenti all’esterno e spero che domani le mie qualità aiutino il Valencia a fare risultato».

Sulla stagione in corso degli spagnoli, infine, Neto ha detto: «Parlano i risultati, abbiamo avuto un momento di difficoltà anche se giocavamo bene. E’ cambiato il risultato ma non il nostro impegno. Stiamo crescendo, stiamo giocando ad un livello alto, penso che avremmo potuto avere buoni risultati anche prima. Abbiamo mantenuto le nostre qualità e abbiamo tenuto duro. Dobbiamo continuare così per avere questi risultati»