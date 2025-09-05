Juventus, il futuro di Dusan Vlahovic: rinnovo in vista per il bomber serbo? Gli aggiornamenti

Juventus, il futuro di Dusan Vlahovic: rinnovo in vista per il bomber serbo? Tutti gli aggiornamenti sui bianconeri

Dusan Vlahovic, centravanti classe 2000 e punto di riferimento dell’attacco bianconero, è rimasto a Torino anche dopo l’ultima sessione di mercato. La sua permanenza riapre inevitabilmente il capitolo rinnovo con la Juventus, che ora dovrà valutare con attenzione il futuro del suo numero 9. L’obiettivo della dirigenza è chiaro: capire se esistano le condizioni per prolungare l’attuale contratto, in scadenza nel 2026, ed evitare così il rischio di perderlo a parametro zero.

Secondo gli addetti ai lavori, tutte le opzioni restano aperte. La decisione dipenderà sia dalle prestazioni di Vlahovic sul campo, sia dalla disponibilità del giocatore e del suo entourage a sedersi al tavolo delle trattative.

Il peso della stagione in corso

Il rendimento del bomber serbo sarà determinante. Ogni gol, assist o giocata decisiva influenzerà le strategie di mercato della Juventus e le valutazioni della dirigenza. La società, guidata dal direttore generale Comolli, monitorerà con attenzione l’andamento del giocatore, valutando se confermare la fiducia riposta in lui sia la scelta migliore per il progetto tecnico.

Parallelamente, Vlahovic e i suoi agenti dovranno considerare la proposta economica, la durata del nuovo accordo e le eventuali clausole contrattuali. Con una stagione lunga e ricca di impegni tra Serie A, Coppa Italia e competizioni europee, ci sarà tempo per ragionare con calma. Tuttavia, un rinnovo anticipato potrebbe dare stabilità all’attacco e consolidare il progetto bianconero.

Un simbolo per i tifosi

Oltre al valore tecnico, Vlahovic rappresenta un simbolo per la tifoseria juventina. La sua presenza in campo incarna la determinazione e l’ambizione della squadra. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il dialogo per il rinnovo potrebbe entrare nel vivo nei prossimi mesi, con diverse ipotesi sul tavolo: dall’adeguamento economico, a bonus legati a gol e presenze, fino a clausole specifiche per tutelare entrambe le parti.

La stagione in corso sarà quindi decisiva per capire quale direzione prenderà la Vecchia Signora con il suo attaccante di punta. Una cosa è certa: il futuro di Dusan Vlahovic sarà uno dei temi caldi del mercato bianconero nei prossimi mesi.