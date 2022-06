Juventus Women, Braghin: «Le avversarie si stanno rinforzando, ma noi abbiamo fatto movimenti che ritenevamo necessari». Le parole dell’amministratore delegato

Stefano Braghin ha parlato della sessione di mercato della Juventus Women. Ecco le parole dell’amministratore delegato del club bianconero:

«Le avversarie si stanno rinforzando molto, che noi non avremo più l’effetto sorpresa dello scorso anno, dovuto al cambio di guida tecnica, e che quindi sarà una Serie A davvero equilibrata e complicata. Dal canto nostro, noi abbiamo fatto i movimenti di mercato che ritenevamo necessari, lavorando soprattutto per rinforzare attacco e centrocampo con giocatrici duttili e d’esperienza. Da domani pensiamo a consolidare il gruppo che abbiamo, con un obiettivo in testa, la squadra che vedremo a maggio dovrà essere più forte di quella che si ritroverà fra qualche settimana».