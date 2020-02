Juventus Women, Guarino: «Siamo state brave e concrete» – VIDEO

Rita Guarino, coach della Juventus Women, ha parlato dopo la vittoria contro il Verona: ecco le sue parole nel post gara

LA GARA – «All’inizio abbiamo fatto fatica a concretizzare le occasioni che abbiamo creato, quindi è stata più faticosa del previsto la prestazione offensiva che stavamo facendo. Dal secondo gol in avanti siamo riusciti a concretizzare maggiormente nonostante avessimo avuto ancora tante occasioni per far gol. Siamo state brave e concrete».