Juventus Women, Montemurro è il nuovo tecnico: il comunicato

Joe Montemurro è il nuovo tecnico della Juventus Women, ora è ance ufficiale: l’allenatore ex Arsenal, successore di Rita Guarino sulla panchina bianconera, entrerà in carica dal 1 luglio 2021.

Nella sua seconda stagione alla guida delle inglesi, l’Arsenal si laurea campione d’Inghilterra: non succedeva dal 2012. E non solo vince, ma lo fa facendo registrare il record di punti per il club nell’ultimo decennio di Women’s Super League. La nomina come FIFA The Best World Women’s Manager of the Year è naturale conseguenza dei traguardi raggiunti. Negli ultimi tre campionati l’Arsenal é, inoltre, la squadra che ha vinto più partite di Women’s Super League inglese (45 su 57 giocate) ed è la squadra che ha segnato più gol (173, oltre tre di media a incontro).