Il baby Dragusin è in scadenza a fine stagione con la Juventus. Sul suo futuro è intervenuto l’agente Florian Manea

Radu Dragusin ha esordito in prima squadra con la Juventus nel match di Champions League contro la Dinamo Kiev.

Il giovane difensore rumeno è in scadenza la prossima estate con i bianconeri e sul suo futuro è intervenuto l’agente Florian Manea: «Non c’è mai stato in testa nostra l’idea di partire, l’accordo non sarà un problema. In futuro lo troveremo, si vede alla Juventus», le parole di Manea a TMW.

