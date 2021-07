Kahn: «Vogliamo aprire un ciclo con Nagelsmann»

Oliver Kahn ha espresso parole al miele per il nuovo tecnico del Bayern Monaco Nagelsmann, con il quale vuole aprire un ciclo

Il CEO del Bayern Monaco Oliver Kahn ha parlato di Julian Nagelsmann durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore. Ecco le sue parole.

«Sappiamo di vivere in tempi frenetici e che è sempre difficile trattenere un professionista per tempi lunghi. Però noi al Bayern abbiamo una grande tradizione di allenatori longevi sulla nostra panchina e che hanno vinto tanto. Ora vogliamo aprire una nuova era e plasmarla insieme a Nagelsmann. Sarà importante impostare un percorso comune con uno scambio d’idee costante tra me, Julian e Salihamidzic. Sappiamo che il compito non è facile, le aspettative sono alte perché ci si aspetta di giocare bene e vincere; ma Nagelsmann è l’uomo giusto per soddisfare entrambe».