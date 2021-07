Kaio Jorge come vice Morata? La Juventus ha deciso: i dettagli

La Juventus si prepara ad abbracciare Kaio Jorge e nelle idee di Allegri il brasiliano avrà un ruolo ben definito

La Juventus avrebbe apparecchiato il colpo Kaio Jorge: l’attaccante del Santos (19 anni) potrebbe arrivare già in questa sessione di mercato ed occupare il posto da extracomunitario rimasto in rosa. La possibile cessione di uno tra Demiral e Ramsey potrebbe poi liberare un’ulteriore posto per l’assalto a Gabriel Jesus, in caso di un addio improvviso di CR7.

Come riporta Tuttosport, Kaio Jorge sarà il vice Morata nelle idee di Allegri. Trattativa che Cherubini potrebbe chiudere già adesso ma il colpo per gennaio è prenotato da tempo.