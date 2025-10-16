Kaio Jorge, che ingenuità! Simula il gesto del furto verso l’arbitro, rosso diretto e scuse a fine gara. La ricostruzione

Kaio Jorge esagera con la protesta: mimato il furto all’arbitro, espulsione inevitabile e scuse sui social a fine partita

Brutta ingenuità per Kaio Jorge durante il derby tra Atlético Mineiro e Cruzeiro. L’attaccante brasiliano, ex Juventus e Frosinone, è stato espulso a inizio ripresa dopo un gesto di protesta plateale.

Pochi istanti dopo il gol del pareggio firmato da Ruan Tressoldi, anche lui con un passato in Serie A, il classe 2002 ha mimato il gesto delle manette rivolto all’arbitro. L’episodio non è sfuggito al VAR, che ha richiamato il direttore di gara Paulo Cesar Zanovelli da Silva: inevitabile il cartellino rosso.

Un’uscita di scena pesante per il capocannoniere del Cruzeiro, autore finora di 15 reti e 7 assist in 26 presenze stagionali, a conferma del suo ruolo centrale nella squadra. Consapevole dell’errore, il giocatore ha affidato ai social le proprie scuse.

PAROLE: “So di non aver agito nel modo migliore e di aver finito per prendere decisioni che non rappresentano chi sono, né il professionista che cerco di essere ogni giorno. Con la decisione arbitrale, ho finito per entusiasmarmi per il gesto e ho capito che avrei potuto reagire in modo diverso“.

LEGGI ANCHE – Yildiz Juventus, rinnovo in bilico: quella big inglese lo vuole a tutti i costi

