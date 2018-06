Kakà non dimentica: «Tornerò al Milan, non so quando ma accadrà»

Le parole di Kakà nell’intervista rilasciata dall’ex rossonero ai microfoni della Gazzetta dello Sport in cui parla di un futuro in società

Kakà non dimentica il Milan e il mondo rossonero continua a occupare una gran parte dei suoi ricordi calcistici. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Kakà non ha nascosto la possibilità di ritornare a far parte della società rossonera in una nuova veste e in un imprecisato futuro: «Io nel club in futuro? Vediamo. A me piace tantissimo il calcio, ora lo sto vivendo da fuori, ma è un passaggio necessario perché mi sto preparando a una nuova fase. Mi interessa molto tornare al Milan. E non so quando, ma accadrà. Mi auguro presto perché il Milan è un po’ casa mia».

Prosegue l’ex fantasista rossonero che ha lasciato ufficialmente il calcio giocato nel dicembre del 2017: «Seguo sempre la squadra, non sento Gattuso da un po’ ma parlo spesso con Fassone e i giocatori. Di recente ho sentito Pirlo e poi a Milano ci sono Dida e Serginho, entrambi stanno seguendo il corso da allenatori a Coverciano, mi tengono informato. Esclusione del Milan dalle coppe europee? Mi auguro che non avvenga. Spero che il Milan possa giocare l’Europa League, un diritto che ha conquistato sul campo e poi risalire piano piano e tornare dove merita».