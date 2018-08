Milanisti distratti: su Twitter insultano il Kalinic sbagliato – FOTO

Tifosi del Milan contro Nikola Kalinic su Twitter. Il Kalinic in questione però non è il neo-attaccante dell’Atletico Madrid, ma il cestista del Fenerbahce (che la prende a ridere)

Talvolta l’impeto può essere causa di grosse sviste. Ne sanno qualcosa a questo punto i tifosi del Milan, decisamente soddisfatti – ma pure un po’ incazzati – dopo il trasferimento di Nikola Kalinic all’Atletico Madrid. La notizia della cessione della punta croata ex Fiorentina a dire il vero non è ancora ufficiale, ma quasi: nelle ultime ore il giocatore ha superato le visite mediche con i Colchoneros e si attende dunque solo il comunicato. Tornando ai tifosi rossoneri – invece – dicevamo che lo stato d’animo è duplice: c’è sì soddisfazione per essersi finalmente liberati di un giocatore che – seppur in una sola stagione trascorsa a Milano – ha evidenziato limiti, specie sotto porta, che hanno fatto più che imprecare i sostenitori milanisti, ma pure rabbia nei confronti di Kalinic stesso, uno di quei giocatori che sicuramente non rimarrà – per impegno e voglia di vincere – nella storia del Milan.

Così in queste ore moltissimi rossoneri si sono riversati su Twitter in massa per manifestare la propria gioia per la cessione di Kalinic e – ovviamente – pure per insultarlo, nemmeno troppo blandamente. C’è però un solo problema: l’attaccante croato non ha un account Twitter. Con chi se la sarebbero presa allora gli sbadati tifosi milanisti? Con un Nikola Kalinic molto famoso, è vero, ma non di certo con quel Kalinic a cui loro avrebbero voluto dirne quattro. Sì, perché il Nikola su cui il popolo rossonero ha riversato la propria rabbia è serbo (e non croato) e di lavoro non gioca a calcio.. ma a basket, per la precisione in Turchia, nel Fenerbahce. Non cambiano nome e cognome, ma cambia la palla – a spicchi e non di cuoio – e poi tutto il resto. Il Kalinic cestita così ieri su Twitter ha prima precisato a tutti i milanisti «Non sono un calciatore» (con tanto di screenshot allegato delle offese dall’Italia), per poi prenderla con ironia tutto sommato e scrivere: «Sono un calciatore, aggiungetemi! Mi sono appena trasferito all’Atetico Madrid!».

I am not a football player. pic.twitter.com/7CsAHBoYqd — Nikola Kalinic (@nikola_kalina) August 8, 2018