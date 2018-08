Milan: Kalinic all’Atletico “inguaia” la trattativa per Bacca al Villarreal?

La cessione di Kalinic all’Atletico Madrid complica quella di Bacca al Villarreal: il Sottomarino Giallo chiede adesso al Milan condizioni altrettanto vantaggiose

L’assunto, ribadito anche negli ultimi giorni dal direttore sportivo Leonardo in conferenza stampa, è chiaro per il Milan: rispettare il Fair Play Finanziario, quindi vendere prima ancora di comprare. L’acquisto piuttosto costoso in termini di ingaggio di Gonzalo Higuain in questo senso è stata semplicemente un’eccezione, a cui però adesso dovranno seguire una serie di considerazioni importanti. Soprattutto perché in attacco con l’argentino, che si aggiunge a Patrick Cutrone ed André Silva, non servono altri innesti: da qui la naturale cessione di Nikola Kalinic, venduto all’Atletico Madrid per circa 15 milioni di euro, che però non risolve del tutto i problemi. Saranno necessarie altre cessioni ed in prima fila per dire – nuovamente – addio adesso c’è un’altra volta Carlos Bacca.

Per l’attaccante colombiano in pole position c’è ancora il Villarreal, club in cui è stato in prestito la scorsa stagione. Di fatto la cessione di Kalinic all’Atletico ha però reso più difficoltoso l’addio del colombiano alle cifre che il Milan si aspetta – e che servono – per due motivi essenziali: Kalinic all’Atletico per 15 milioni di euro (pagabili comunque in tre anni) è una piccola plus-valenza (considerando gli ammortamenti) per i rossoneri, che risparmiano oltre 6 milioni di euro lordi di ingaggio, non sufficiente comunque ad aiutare il bilancio. Per questo cedere Bacca subito diventa un’urgenza per Leonardo, che però si trova ora più che mai di fronte il muro Villarreal: gli spagnoli non vogliono comprare l’attaccante a condizioni meno vantaggiose di quelle con cui l’Atletico ha preso Kalinic ed il Milan, che al colombiano paga 3 milioni di euro netti all’anno (decisamente tanti), non è nella posizione di poter avanzare grosse pretese. Insomma, i 18 milioni chiesti qualche settimana fa dai rossoneri per lui difficilmente verranno sborsati – specie in una sola soluzione – dal Sottomarino Giallo: si apre una nuova difficile trattativa e non è escluso che il Milan, per ripianare i conti, possa compiere un altro sacrificio.