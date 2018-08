Milan: cessione Kalinic ci siamo, vicino l’accordo con l’Atletico Madrid

Ad un passo l’accordo tra il Milan e l’Atletico Madrid per il trasferimento in Spagna del centravanti croato Nikola Kalinic

Nikola Kalinic è ad un passo dal salutare l’Italia ed il Milan. Il giocatore croato, ormai da tempo destinato a lasciare la squadra rossonera, sembra vicinissimo al passaggio all’Atletico Madrid. La trattativa tra il Diavolo e i Colchoneros, che va avanti da settimane, è arrivata ai dettagli e presto potrebbero arrivare le firme a sancire il trasferimento. A sbloccare le operazioni probabilmente sono stati l’arrivo di Gonzalo Higuain alla corte di Gennaro Gattuso e la partenza da Madrid del centravanti Kevin Gameiro trasferitosi al Valencia per una cifra vicina ai 18 milioni di euro.

Per il giocatore croato, che probabilmente sarà il vice-Diego Costa, invece, la squadra spagnola verserà nelle casse rossonere circa 20 milioni di euro. Il rapporto tra Kalinic e il Milan non è mai decollato e l’attaccante ha totalizzato nell’unica stagione con indosso la maglia rossonera un bottino di 6 reti in un totale di 41 presenze.