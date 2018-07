Kalinic-Atletico, pista riaperta: incontro tra Leonardo e Berta

Nikola Kalinic può lasciare il Milan. Il giocatore non rientra nei piani rossoneri ed è pronto a partire: nuovi contatti con l’Atletico Madrid

L’Atletico Madrid torna all’assalto per Nikola Kalinic? Il centravanti del Milan andrà via, salvo sorprese, e potrebbe andare a giocare alla corte di Simeone. Il Cholo stima il centravanti e lo vorrebbe avere con sé nonostante la brutta annata in rossonero. Il giocatore sta valutando il da farsi e non direbbe di no all’Atletico Madrid ma al momento non c’è l’intesa tra le società.

Secondo il Mundo Deportivo, Milan e Atletico Madrid continuano a lavorare per il possibile passaggio di Niko ai Colchoneros. Nelle ultime ore ci sarebbe stato anche un incontro tra il ds Andrea Berta e il dt Leonardo per discutere del futuro dell’attaccante croato ma al momento le parti non avrebbero trovato un accordo per il trasferimento del centravanti ex Fiorentina alla corte di Simeone: ballano ancora alcuni milioni tra domanda e offerta.