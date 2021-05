Kane lascia il Tottenham, decisione comunicata agli Spurs: gli scenari

Harry Kane ha comunicato al Tottenham la separazione a fine stagione: sul centravanti inglese tante big d’Europa. C’è una favorita

Harry Kane, secondo quanto riportato da Sky Sports, avrebbe comunicato al Tottenham di voler lasciare il club a fine stagione: il centravanti inglese vorrebbe cercare altri lidi per competere e vincere.

Al momento in vantaggio sembrerebbe il Manchester United, ma sono molte le squadre che seguono Kane come ad esempio il Real Madrid. In passato Kane è stato accostato anche alla Juventus.